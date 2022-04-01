Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив 1 квітня, що будь-які ініціативи щодо встановлення миру у війні, яку розпочала Російська Федерація проти України, не повинні заморожувати конфлікт.

– Ми повинні мати різні рішення на столі для будь-якого сценарію розвитку подій, і тому ініціативи, які звучать від польського уряду, є корисними, тому що Польща є членом НАТО і має можливість просувати певні ініціативи всередині Альянсу. Але ми маємо лише одне застереження до будь-якої ініціативи, яка зараз озвучується тією чи іншою країною: ці ініціативи не повинні заморожувати конфлікт, – сказав Кулеба на брифінгу у Варшаві.

Він додав, що з 24 лютого були тимчасово окуповані Росією додаткові території України, а тому Москва має піти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого.

– Наша принципова позиція полягає в тому, що Росія має вийти на позиції, які вона займала станом на 23 лютого, і жодна ініціатива, яка сприятиме нинішньому статусу-кво, не відповідає українським інтересам, – зазначив Кулеба.

Він додав, що мав “дуже відверту та змістовну” розмову з віцепрем’єром Польщі Ярославом Качинським.

– Я дуже вдячний йому за те, що ми змогли дуже спокійно та детально проговорити це питання і я знайшов повне розуміння у пана Качинського щодо української позиції, і я також бачу щире бажання пана Качинського допомогти Україні, – сказав він.

За словами Кулеби, наразі немає жодних сумнівів чи нерозуміння навколо питання миротворчої місії в Україні, яке запропонувала Польща.