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Факти / Україна

На тлі гуманітарної катастрофи: в ході обстрілів в Чернігові знищено онкологічне відділення лікарні

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Чернігів після бомбардування росіянами

Лише через кілька днів після того як Росія заявила, що “різко скоротить” свої військові дії в Києві та Чернігові, внаслідок обстрілу було знищено онкологічне відділення лікарні в Чернігові.

Про це кореспонденту CNN повідомив мер міста Владислав Атрошенко.

– Деякі снаряди влучили прямо в обласну лікарню. Одна з її будівель, в якій знаходилося онкологічне відділення, була повністю зруйнована. Троє людей отримали важкі поранення, – сказав мер.

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За його словами, в місті немає ані води, ані електрики, а протягом тижня можуть закінчитися продукти і ліки. Єдині припаси, що надходять, забезпечуються військовими і волонтерами.

– Наразі ми переживаємо повну гуманітарну катастрофу, – заявив Владислав Атрошенко.

Повідомляється, що він сам захворів на гостру пневмонію, але, за словами мера, з ним “все буде в порядку”.

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Джерело: CNN

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