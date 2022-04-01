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Факти / Україна

Найгарячіші точки – Рубіжне і Попасна: голова Луганської ОВА про ситуацію в області

Валентина Летяк редакторка стрічки
Луганщина

Станом на 1 квітня ситуація в Луганській області стабільно важка, ворожим обстрілам піддаються усі населені пункти, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай на брифінгу у UkraineMediaCentre.

– Найгарячіші міста – Рубіжне і Попасна. Там тривають бої, постійні, позиційні, ворог не просувається. Через те, що не можуть продавити нашу оборону, обстрілюють все підряд. Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна і Гірська громада – під обстрілами мінометів, артилерії та бомбардуваннями з неба щоденно, – наголосив він.

Саме через постійні обстріли, за його словами, величезна проблема з доставкою гуманітарних вантажів для Попасної, Гірської громади, Рубіжного.

Гайдай каже, що кожного дня триває евакуація населення, хоча гуманітарних коридорів як таких немає – попри домовленості ворог обстрілює автобуси. Водночас він радить людям не відсижуватися в укриттях і не чекати, коли їх там завалить.

– Сьогодні вже мали випадок, коли у Лисичанську знайшли міну, яка, ймовірно, була скинута з безпілотника. Зараз нею займаються вибухотехніки з ДСНС. Достатньо важка ситуація в області загалом, – підсумував голова Луганської ОВА.

За його оцінками, на Луганщині зруйнована критична кількість будинків, усі лікарні, величезна кількість шкіл, дитсадків, також зруйновано інфраструктуру, яка забезпечувала електро- та газопостачання – підстанції, електроопори, ГРС.

– Ремонтники намагаються щодня щось відновити, але не виходить. Є свіжий приклад. Вчора неймовірними зусиллями повернули світло у Сєвєродонецьку, але люди навіть не встигли телефони зарядити, тому що новий приліт був і знову перебита мережа, – додав він.

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Фото: Сергій Гайдай

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