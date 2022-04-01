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Факти / Україна

Не обстріл ракетами, а нове родовище газу: Львівська ОВА пояснила вчорашні звуки “вибухів”

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Не обстріл ракетами, а нове родовище газу: Львівська ОВА пояснила вчорашні звуки “вибухів”

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області відкрили нове газове родовище.

– Пам’ятаєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав опівночі? Сьогодні можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля. Офіційно: на Львівщині відкрили нове газове родовище! – повідомив він.

Козицький додав, що надалі планують лише нарощувати видобуток.

Він не розголошував, у якому саме районі Львівщини відкрили нове родовище.

Нагадаємо, під час вечірньої повітряної тривоги у Львівській області жителі населених пунктів розповсюджували інформацію про те, що сталися вибухи – нібито через ракетні удари.

Проте адміністрація спростувала ці дані та пояснила, що в одному із населених пунктів Львівської області працівники газовидобувної вежі здійснили контрольований викид суміжних газів.

Під час цього скидання виник звук, схожий на вибух.

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