Визначити, якою мірою російські військові, що брали участь у захопленні та утриманні Чорнобильської атомної електростанції, зазнали радіаційного випромінювання, наразі неможливо.

Про це заявив директор Чорнобильської атомної електростанції Валерій Сейда.

– На території самої станції окупанти нічого не копали, але густий пил, який підняла техніка, що проїжджала, і радіаційні частки в ній, цілком можливо, потрапили в організм рашистів через легені, – зазначив він.

За словами Валерія Сейди, поки ніхто точно не знає, чим саме окупанти займалися в Рудому лісі. Скоріше за все, вони могли отримати значні ураження організму радіацією, коли там обкопувалися.

Що ж стосується українського персоналу станції, який лишався там протягом усього періоду захоплення, то ніхто із наших людей опромінення не зазнав, оскільки всі працювали в звичайному режимі, хоча й під великим тиском з боку російських агресорів, додав Валерій Сейда.

Перебуваючи у зоні відчуження Чорнобильської АЕС, будуючи там блокпости та активно рухаючись, російські агресори за кілька діб у Рудому лісі піддалися радіоактивному випромінюванню в такій кількості, як якщо б жили там кілька років.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV розповів керівник Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко.

Джерело: Енергоатом