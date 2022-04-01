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Факти / Україна

Російські окупанти повністю вийшли з Броварського району Київщини

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Російські окупанти повністю вийшли з Броварського району Київщини

Мер міста Бровари, що на Київщині, Ігор Сапожко повідомив, що російські окупанти повністю вийшли з Броварського району. Тепер Збройні сили України мають встановити контроль над регіоном та зайнятися розмінуванням.

Про це Ігор Сапожко повідомив в ефірі телемарафону.

– Щодо Броварського району, то справді російські окупанти залишили весь Броварський район. На сьогодні здійснюватиметься певна зачистка Збройними силами України, – сказав мер міста.

За його словами, російські загарбники відступили і на Баришівському напрямку, і у бік Прилук Чернігівської області, і у бік Чернігова.

– Збройні сили безпосередньо діятимуть на зачистку населених пунктів від окупантів, від ворожої техніки, можливо замінованих територій, – додав Сапожко.

У самих Броварах блокпости не прибирають, місто так само готове до оборони.

За словами мера, багато людей повернулося до Броварів. Сьогодні працює малий і середній бізнес.

– Все нормально, місто жило своїм життям, містяни жили своїм життям, готувалися до певної оборони, ми і сьогодні готові до оборони… Дуже багато людей повернулося… Відкриваються підприємства, відкриваються магазини, відкриваються павільйони, – зазначив Ігор Сапожко.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у напрямку на місто Бровари, що у Київській області, українські військові зупинили російських загарбників.

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Фото: Depositphotos

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