“Сакральна” дата 9 травня: Данілов про плани Путіна щодо України та “передчасну” перемогу

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов застеріг українців від передчасного святкування перемоги, оскільки ситуація в країні продовжує залишатися напруженою, а кількість жертв серед мирних мешканців зростає.

В ефірі українського телемарафону він пояснив, що станом на початок квітня Путін не відмовився від своїх злочинних загарбницьких планів щодо України.

– Путін не відкладає питання щодо знищення нашої держави. Зараз він лише переформатовує свої війська, аби далі наносити удари по нашій країні. Не радійте сьогодні від того, що нібито хтось (йдеться про військових РФ в Україні – Ред.) нас добровільно покидає. Це робота нашої армії. Коли ми звільняємо свої міста, за цим стоїть гибель наших хлопців і дівчат, які боронять нашу країну, – запевнив Олексій Данілов.

Він також закликав не забувати, що сакральною датою для росіян залишається 9 травня, проте Путін може “лише мріяти” про те, аби закінчити війну в Україні “парадом перемоги”.

– У нас попереду ще дуже багато боїв, нам треба боронити свою країну, і розслаблятися я нікому не раджу. Ситуація є не такою радісною, як би нам усім хотілося.

Секретар РНБО також нагадав, що путінські загарбники періодично вдаються до обстрілів Києва, Харкова, не припиняються спроби взяти Ізюм.