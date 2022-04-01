Спецоперація: як Україна конфісковуватиме російську власність

В Україні почали конфіскацію російської власності. Так, державні органи вилучають 15 тис. залізничних вагонів, що належать російським державним компаніям і наразі перебувають в Україні. Відповідний закон запрацював на початку березня.

Чому це важливо?

По-перше, російські вагони можна буде використовувати також і для експорту українських зернових, який традиційно відбувається морем, але наразі росіяни блокують українські порти.

По-друге, конфіскація власності Російської держави – це пряма компенсація ворога та агресора за заподіяну шкоду Україні. Тобто репарація у реал-тайм.

Але не тільки це відіграє роль.

Одна з ключових причин – зменшення впливу Російської держави на українську економіку.

На думку економічного експерта Тараса Козака, це нормальний процес.

– В усьому світі російська державна власність – поза законом. І працює вже на вільні демократичні суспільства. Тож ми логічно маємо бути в контексті, – каже він.

Втім, є і проблеми. Головна полягає у тому, що власності Російської держави в Україні не так вже й багато.

Зокрема, у банківському секторі – це Промінвестбанк, який за підсумками низки розслідувань пов’язаний з державними компаніями РФ, Сбербанк Росії (який наразі зветься Міжнародний резервний банк), Газпром збут, Газпромнефть лубрікантс, Енергомашспецсталь (компанія, пов’язана з Росавто, відповідно до низки розслідувань) та ще кілька менших.

Їхні активи в Україні – не такі вже й великі. Сумарно навряд чи перевищать кілька мільярдів гривень, і то не факт, що це їхня реальна вартість. А з банками взагалі можна піти в мінус.

– Наприклад, під час закриття Сбербанку держава муситиме виплатити його вкладникам депозити, і невідомо, чи залишиться щось із активів для держави після цього, – каже Тарас Козак.

Але погоджується з тим, що банківському сектору точно доведеться прощатися з російською складовою.

– Річ не в тім, що Українська держава щось отримає з грошей чи активів. Важливіше те, що російський капітал через банки не зможе впливати на підприємства в Україні, з якими працює, тобто фактично російська влада не зможе цього робити, – каже Козак.

І тут відкривається наступний дуже важливий момент. Дію закону з власності безпосередньо Російської держави може бути поширено на власність російських громадян. Причина – вплив російського капіталу, який фактично не є в опозиції до російської влади та підживлює російську економіку.

Поле для роботи може бути ширшим. Відповідно до відкритих джерел, майже 17 тис. компаній в Україні (якщо точніше – 16 896) мають кінцевих бенефіціарів або засновників – громадян РФ або Білорусі.

До речі, і тут Україна не буде першою. Відповідно до західних санкцій, у російського бізнесу відбирають майно за кордоном – будинки, активи, яхти. Мета – зменшення впливу та обмеження економічних свобод тих, хто фактично підтримує війну проти України.

В Україні ці компанії також далеко не завжди невеликі фірми чи ФОПи. Серед них є справжні гіганти. Частка в економіці цих підприємств невідома, але це ті активи, які справді стали загальноукраїнськими брендами.

– Насправді це робиться відносно просто. Є рішення про санкції від РНБО, далі працює НАЗК, передає справу в Антикорупційний суд і той ухвалює рішення. Все, – каже голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Та можуть виникнути і проблеми. По-перше, справи можуть тягнутися роками, а по-друге, можуть бути оскаржені в міжнародних інстанціях. Наприклад, міжнародні суди підтримали Приватбанк, коли його активи були конфісковані росіянами у Криму. Втім, на думку Шабуніна, це зовсім інший випадок.

– Це був Крим! Претензії до росіян були у тому, що вони провели конфіскацію на окупованій ними ж території! Це, звісно, ніяк не можна було підтримати! Інша справа – якщо це конфіскація за законом і рішенням суду, – каже експерт.

Утім, поки що навіть попереднього списку можливих осіб та компаній, які мають потрапити під конфіскацію, немає. Тож наскільки процес буде системним – поки що питання.

Нині найголовніше завдання – це не поповнити активами, які і так працюють в реальному секторі української економіки, бюджет, а вибити у російського капіталу, а отже і Кремля, опору з-під ніг в Україні.