У п’ятницю, 1 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що після скасування воєнного стану в країні продовжить діяти надзвичайний стан.

– Щойно ситуація дозволятиме, президент та військове керівництво ухвалять рішення, згідно із законом, про завершення воєнного стану. Очевидно, що після воєнного стану продовжить діяти надзвичайний стан, оскільки це передбачає вихід із тієї ситуації, яка сьогодні є в країні, та її відновлення, – заявив він в ефірі національного телемарафону.

За словами прем’єра, надзвичайний стан діятиме певний період під час ліквідації наслідків війни.

Чіткий часовий відрізок він не назвав, однак зазначив, що влада окремо ухвалюватиме рішення про поетапний вихід країни з таких станів.