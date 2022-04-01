В Україні створили міжнародний інструмент для виявлення прихованих російських та білоруських активів, а також для перевірки зв’язків юридичних та фізичних осіб з такими активами. Інструмент називається RuAssets.

Новий інструмент розробила українська ІТ-компанія YouControl, яка займається створенням сервісів на основі відкритих даних. Як пояснив сьогодні на пресконференції засновник і СЕО YouControl Сергій Мільман, платформа RuAssets, серед іншого, спрямована на викриття винних в агресії проти України.

– Продукт RuAssets покликаний викрити винних в окупації України й попередити весь світ про загрозу співпраці з бізнесом, що має зв’язки з РФ чи Білоруссю. Адже для компанії така співпраця – це значні ризики, санкційні, фінансові, операційні, репутаційні. Крім того, чим швидше міжнародна спільнота ухвалить рішення про відмову від співпраці з цими країнами, тим швидше “загнуться” компаній, що фінансують війну проти України, – наголосив Мільман.

За його словами, платформа RuAssets має кілька ключових функцій. Вона:

• виявляє причетність фізичних осіб та компаній із різних куточків світу до публічних діячів з РФ та Білорусі для замороження їхніх рахунків, активів та іншого майна;

• надає можливість виявляти зв’язки між країнами СНД;

• виявляє зв’язки з особами, які перебувають під санкціями, воєнними терористами та пропагандистами.

Мільман також перерахував, які переваги надає користувачеві платформа RuAssets:

• Вона виявляє приховані зв’язки компаній та осіб із країнами-агресорами через довжелезні ланцюги посередників. Навіть якщо людина має непрямий контакт (наприклад, через своїх родичів, роботу тощо) платформа виявить зв’язок.

• Новий інструмент містить список російських та білоруських національних публічних діячів (PEP) з понад 100 джерел. PEP – це національний публічний діяч, особа, яка може впливати на процеси в державі, має доступ до бюджету та може відмивати гроші й фінансувати тероризм.

• Платформа аналізує дані з офіційних реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів країн СНД, Європи, США. Наразі додано понад 18 країн. RuAssets, зокрема, містить дані про понад 2 млн публічних осіб РФ. Додано і базу публічних осіб Казахстану (через який можуть відбуватися спроби обійти санкції).

• Платформа дозволяє проводити перевірку юридичних та фізичних осіб у понад 50 міжнародних санкційних списках.

• RuAssets виявлятиме і зв’язки з воєнними терористами (регулярними військами РФ, спецслужбами, ФСБ, Росгвардією). Крім того, в систему додається інформація про пропагандистів та державних зрадників України.

Дані на платформі RuAssets оновлюються щоденно, додаються нові джерела.

Розробники наголошують, що новий інструмент буде важливим для:

• Правоохоронців та органів держвлади, які з його допомогою зможуть шукати російські та білоруські активи за межами цих країн, а в подальшому – ухвалювати рішення про заморожування чи арешт активів.

• Менеджерів, які зможуть перевіряти зв’язки компаній із юридичними та фізичними особами з РФ та Білорусі перед тим, як ухвалювати рішення про співпрацю з ними.

• Журналістів, розслідувачів – для пошуку достовірної інформації, фактчекінгу, проведення розслідувань та досліджень.

Важливо, що для журналістів та українських держорганів, правоохоронців продукт є безоплатним. Ним уже користуються в своїй роботі представники СБУ, НАБУ, НАЗК, Національної поліції, АРМА.

Як користуватися платформою RuAssets

• Щоб почати використовувати платформу RuAssets, потрібно залишити заявку на сайті ruassets.com. Після опрацювання заявки з людиною, яка її подала, зв’яжеться менеджер та надасть тестовий доступ.

• Після цього потрібно буде зареєструватися на платформі (здійснити вхід на головній сторінці RuAssets за допомогою наданого паролю).

• Після входу на платформі RuAssets потрібно буде ввести в пошук прізвище, ім’я та по баткові особи, яку потрібно перевірити. Є також можливість ввести ідентифікаційний код особи для більш точного пошуку. Так само можна шукати і компанії.

• Система надасть всю наявну інформацію про особу. Є можливість відфільтрувати дані пошуку за джерелом, країною тощо.

• Окрім даних про особу, можна також знайти її зв’язки (клікнувши на відповідну кнопку Знайти зв’язки – Find relations). Платформа видасть дані, з ким пов’язана та чи інша особа, через яку компанію чи організацію тощо. Інструмент дає змогу виявляти зв’язки особи на глибину 3-4 рівня.