За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карту бойових дій від Institute for the study of war та CTP, яка умовно відображає ситуацію в містах України.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 01.04.2022

Карта бойових дій в Україні

Ситуація на фронті в Україні станом на 1 квітня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупаційні війська продовжують відводити частину своїх підрозділів з півночі Київської області у бік білоруського кордону. Окрім власної військової техніки у колонах помічені легкові та вантажні автомобілі, автобуси, які терористи вкрали у жителів тимчасово зайнятих місць. Також вони вивозять і награбоване майно.

У тимчасово окупованих містах росіяни продовжують тероризувати місцеве населення та хочуть запровадити там розрахунок у рублях.

Станом на 31 березня Збройні сили України успішно стримують російських загарбників на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, на окремих – здійснюють успішні контратаки.

Однак російські війська не припиняють обстрілювати українські міста.

Так, увечері 30 березня ворожі ракети поцілили в нафтобазу в Дніпрі та асфальтовий завод у Новомосковську.

У Харкові загарбники обстрілами пошкодили газопровід. Одна людина загинула після обстрілу Дергачів. Кількість постраждалих нині встановлюють.

Фосфорні снаряди загарбники застосували в Мар’їнці Донецької області. Із реактивних систем залпового вогню обстріляли Авдіївку, Георгіївку, Новокалинове та Очеретине.

Територію Луганської області війська РФ обстрілювали з важкого озброєння упродовж усієї доби.

У Лисичанську, де обстріли не припиняються вже дві доби, – десятки поранених та щонайменше семеро загиблих.

Обстрілювали загарбники околиці в Чернігівській області.

У Київській області найбільш гарячим районом залишається Бучанський. Тривають обстріли Ірпеня, Макарова, населених пунктів уздовж Житомирської траси, а також бої в Гостомельській та Бучанській громаді.

Славутич – ізольований. Залишаються росіяни в трьох громадах Броварського району та на півночі Вишгородського району.

Поодинокі вибухи лунали у Херсонській області на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей.

У багатьох населених пунктах області ситуація близька до гуманітарної катастрофи.

Втрати росіян в Україні станом на 31 березня 2022 року

близько 17,5 тис. особового складу,

614 танків,

1 735 бойових броньованих машин,

311 одиниць артилерійських систем,

96 одиниць реактивних систем залпового вогню,

54 одиниці засобів протиповітряної оборони,

135 літаків,

131 гелікоптер,

1 201 одиниця автомобільної техніки,

сім кораблів (катерів),

75 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

83 безпілотники оперативно-тактичного рівня,

22 одиниці спеціальної техніки.

чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ