За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.
Факти ICTV пропонують до уваги карту бойових дій від Institute for the study of war та CTP, яка умовно відображає ситуацію в містах України.
Інтерактивна карта бойових дій в Україні на 01.04.2022
Карта бойових дій в Україні
Ситуація на фронті в Україні станом на 1 квітня 2022 року
Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські окупаційні війська продовжують відводити частину своїх підрозділів з півночі Київської області у бік білоруського кордону. Окрім власної військової техніки у колонах помічені легкові та вантажні автомобілі, автобуси, які терористи вкрали у жителів тимчасово зайнятих місць. Також вони вивозять і награбоване майно.
У тимчасово окупованих містах росіяни продовжують тероризувати місцеве населення та хочуть запровадити там розрахунок у рублях.
Станом на 31 березня Збройні сили України успішно стримують російських загарбників на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, на окремих – здійснюють успішні контратаки.
Однак російські війська не припиняють обстрілювати українські міста.
Так, увечері 30 березня ворожі ракети поцілили в нафтобазу в Дніпрі та асфальтовий завод у Новомосковську.
У Харкові загарбники обстрілами пошкодили газопровід. Одна людина загинула після обстрілу Дергачів. Кількість постраждалих нині встановлюють.
Фосфорні снаряди загарбники застосували в Мар’їнці Донецької області. Із реактивних систем залпового вогню обстріляли Авдіївку, Георгіївку, Новокалинове та Очеретине.
Територію Луганської області війська РФ обстрілювали з важкого озброєння упродовж усієї доби.
У Лисичанську, де обстріли не припиняються вже дві доби, – десятки поранених та щонайменше семеро загиблих.
Обстрілювали загарбники околиці в Чернігівській області.
У Київській області найбільш гарячим районом залишається Бучанський. Тривають обстріли Ірпеня, Макарова, населених пунктів уздовж Житомирської траси, а також бої в Гостомельській та Бучанській громаді.
Славутич – ізольований. Залишаються росіяни в трьох громадах Броварського району та на півночі Вишгородського району.
Поодинокі вибухи лунали у Херсонській області на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей.
У багатьох населених пунктах області ситуація близька до гуманітарної катастрофи.
Втрати росіян в Україні станом на 31 березня 2022 року
- близько 17,5 тис. особового складу,
- 614 танків,
- 1 735 бойових броньованих машин,
- 311 одиниць артилерійських систем,
- 96 одиниць реактивних систем залпового вогню,
- 54 одиниці засобів протиповітряної оборони,
- 135 літаків,
- 131 гелікоптер,
- 1 201 одиниця автомобільної техніки,
- сім кораблів (катерів),
- 75 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,
- 83 безпілотники оперативно-тактичного рівня,
- 22 одиниці спеціальної техніки.
- чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.
Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.
Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
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Фото: Генеральний штаб ЗСУ