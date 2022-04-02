Ввечері 1 квітня путінські загарбники обстріляли Одеську область. Відомо, що ворог запустив одразу три ракети.

Про це у своєму відеозверненні повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він підтвердив інформацію про постраждалих, і заявив, що обстріл Одеської області було здійснено з ракетного комплексу Іскандер.

– Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу Іскандер, з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет та за кожен обстріл нашої землі. Слава Україні!

Назву населеного пункту, як і фото та відео з місця потрапляння ворожих ракет, закликаємо не публікувати – бо це може допомогти ворогу.