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Факти / Україна

З окупованого Криму: війська РФ випустили три ракети по Одещині, є постраждалі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
З окупованого Криму: війська РФ випустили три ракети по Одещині, є постраждалі

Ввечері 1 квітня путінські загарбники обстріляли Одеську область. Відомо, що ворог запустив одразу три ракети.

Про це у своєму відеозверненні повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він підтвердив інформацію про постраждалих, і заявив, що обстріл Одеської області було здійснено з ракетного комплексу Іскандер.

– Щойно противник здійснив удар трьома ракетами по населеному пункту в Одеському районі. З ракетного комплексу Іскандер, з Криму. Є постраждалі. Ми так цього не залишимо. Я обіцяю, що вони пошкодують за кожен пуск ракет та за кожен обстріл нашої землі. Слава Україні!

Назву населеного пункту, як і фото та відео з місця потрапляння ворожих ракет, закликаємо не публікувати – бо це може допомогти ворогу.

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Фото: Depositphotos

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