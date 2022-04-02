У п’ятницю, 1 квітня, Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві.

Глава нашої держави подякував очільниці Європарламенту за підтримку України під час війни.

– Щиро хочу подякувати вам та всій вашій команді за те, що у такий важливий момент для нашої держави ви демонструєте героїзм. Сьогодні це вже героїзм – приїхати в Україну. Ми захищаємось, тому що це наше життя і наша держава. А приїзд наших партнерів із-за кордону – це важливий крок на підтримку всіх наших людей. Я вдячний за те, що ми всі сьогодні разом, – сказав Зеленський.

Зі свого боку Роберта Мецола зазначила, що Україна – це частина європейської сім’ї.