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Факти / Україна

Зеленський зустрівся з президенткою ЄП у Києві: про що говорили

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський, Роберта Мецола

У п’ятницю, 1 квітня, Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою у Києві.

Глава нашої держави подякував очільниці Європарламенту за підтримку України під час війни.

– Щиро хочу подякувати вам та всій вашій команді за те, що у такий важливий момент для нашої держави ви демонструєте героїзм. Сьогодні це вже героїзм – приїхати в Україну. Ми захищаємось, тому що це наше життя і наша держава. А приїзд наших партнерів із-за кордону – це важливий крок на підтримку всіх наших людей. Я вдячний за те, що ми всі сьогодні разом, – сказав Зеленський.

Зі свого боку Роберта Мецола зазначила, що Україна – це частина європейської сім’ї.

– Ви очолюєте країну таких хоробрих чоловіків і жінок, які щодня борються за свободу та демократію. Ви воюєте, ви боретеся за фундаментальні принципи, які цей континент захищав протягом багатьох століть. Я хотіла б переконатися, що у вас є все, що вам потрібно, щоб ви могли виграти війну. Бо якщо ви переможете, переможе світ, – переконана Мецола.

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