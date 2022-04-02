Була вже 13-та та 14-та Чорнобаївка – Арестович

Українські військові упродовж 1 квітня ще два рази розбили армію РФ у Чорнобаївці Херсонської області.

Таким чином ворог зазнав втрат на цьому місці вже чотирнадцятий раз поспіль.

– За вчора була вже 13-та та 14-та Чорнобаївка. Але треба зрозуміти, що це вже не той масштаб, хоч локація та сама, – наголосив в ефірі марафону національних телеканалів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Збройні сили України двома ударами – самохідною артилерією та із наметового містечка – знищили майже батальйон армії РФ та близько 32 одиниць бронетехніки.

– Це дуже багато, але раніше було краще, – додав Олексій Арестович.

Від попереднього розгрому російських військових у Чорнобаївці минуло всього чотири доби. 12-й раз росіян у Херсонській області розбивали 28 березня.

Феномен Чорнобаївки полягає в тому, що російські військові жодним чином не можуть оминути аеродром у цьому населеному пункті, тому що потребують топографічної прив’язки та аеродромного забезпечення.

Через те, що ворог, попри регулярні втрати, не полишає спроби пройти через Чорнобаївку, українці із нетерпінням чекають новин із цієї ділянки фронту, і соцмережі щоразу вибухають черговою хвилею мемів на цю тему.

Нагадаємо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 38-му добу.

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