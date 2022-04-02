На суботу, 2 квітня, в Україні заплановано сім гуманітарних коридорів для евакуації населення із регіонів, в яких точаться активні бойові дії.

Про це поінформувала на своїй сторінці в Facebook віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Гуманітарні коридори сьогодні діятимуть за такими маршрутами:

• З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті. Маршрут: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя.

• З Бердянська до Запоріжжя. Маршрут: Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам’янське – Запоріжжя. По цьому маршруту прямуватимуть як автобуси, так і приватні автомобілі.

• Рубіжне – Бахмут. Маршрут: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

• с. Нижнє – Бахмут. Маршрут: Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут.

• Сєвєродонецьк – Бахмут. Маршрут: Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

• Попасна – Бахмут.

• Лисичанськ – Бахмут.

Варто зазначити, що 31 березня РФ погодилася відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя. Тоді по трьох погоджених гуманітарних коридорах на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1 458 людей (з Маріуполя та міст Запорізької області).

При цьому російські загарбники забрали 14 тонн продовольства і медикаментів, які прямували до Мелітополя.

1 квітня були евакуйовані 6 266 людей із Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Крім того, 1 квітня в Запорізькій області відбувся обмін полоненими між Україною та РФ, під час якого вдалося звільнити 86 українських військовослужбовців, серед яких 15 жінок.

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Ірина Верещук