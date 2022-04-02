Всесвітня продовольча програма ООН заявила, що близько 45% населення України недоїдають, щоби нагодувати своїх дітей.

Про це йдеться у їхній заяві, опублікованій 2 квітня, більш ніж за місяць після початку повномасштабної російської військової агресії проти України.

– За оцінками ВПП, 45% населення в Україні переймається тим, щоб знайти достатньо їжі. Раніше країна вирощувала продукти харчування для 400 мільйонів людей у ​​всьому світі, але тепер кожен п’ятий повідомляє, що скорочує прийоми їжі або зовсім пропускає їх, щоб їхні діти могли їсти, – сказано у повідомленні на сторінці ВПП ООН у Twitter.

Нагадаємо, 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін заявив про початок повномасштабної війни проти України.