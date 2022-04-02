На Харківщині українські десантники збили два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 збройних сил РФ.

Про це повідомили у пресцентрі Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Так, учора, 1 квітня, військовослужбовці 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили два бойові вертольоти противника Мі-8.

Техніку окупантів знищили за допомогою вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу Корсар. Зазначається, що це перший випадок, коли з ПТРК успішно ліквідував повітряну ціль.

У Командуванні розповіли, що підбитий ракетою вже некерований гелікоптер, завалившись набік, при падінні зіштовхнувся з іншим гвинтокрилом, що летів позаду.

Таким чином українські військові успішно знищили два вертольоти російських окупантів.

Раніше у Міноборони склали список найдорожчої техніки Росії, яку знищили в Україні на тлі широкомасштабного вторгнення РФ із 24 лютого. Так, ворог уже втратив техніки на суму понад $10 млрд.

28 березня Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети російських окупантів.

26 березня Повітряні сили ЗСУ у зоні відповідальності командування Схід збили російський бомбардувальник та ворожий безпілотник.