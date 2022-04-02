У Сумській області у Конотопський район зайшла велика кількість ворожих військ з території Росії. Сформований умовний “коридор”, через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотньому напрямку на РФ.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Вони дуже бояться місцевих жителів і наших військових, тому відкривають хаотичний вогонь по людях, які з’являються біля цієї техніки або вздовж руху колон, – зауважив він.

За словами Живицького, у Бурині російські війська 1 квітня обстріляли будинки мирних жителів. В одного чоловіка вогнепальне наскрізне поранення. Його доправили до лікарні та надають медичну допомогу.

Також у Бурині загарбники обстріляли цивільну машину з людьми. Двох місцевих із вогнепальними пораненнями передали медикам.

31 березня до лікарні району доправили місцевого жителя, який потрапив під ворожий обстріл у селищі Дубов’язівка. Учора, 1 квітня, чоловік помер.

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Також Дмитро Живицький повідомив, що 31 березня між Білопіллям та Путивлем військові РФ затримали цивільну машину з жителями Шосткинського району. Відомо, що в людей забрали телефони та обіцяли дати їм місце для ночівлі. Після цього зв’язок із затриманими зник. Їхнє місце перебування невідоме, телефони вимкнені.

У Сумському районі російські війська вели хаотичний вогонь по селу Басівка. Пошкоджені нежитлові приміщення.

Крім того, Дмитро Живицький нагадав про небезпеку пересуватися цивільному населенню. За його словами, це стосується Конотопського району і північної частини Роменського.