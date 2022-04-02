За попередньою оцінкою, на відновлення інфраструктури міста Маріуполь (Донецька область), яке страждає від бомбардувань російських загарбників, знадобиться майже $11,5 млрд.

Про це розповів в ефірі спецмарафону на національних телеканалах мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, зараз міська влада працює над планом відновлення Маріуполя. До цього процесу залучений Європейський банк реконструкції та розвитку.

– Доєднався наш партнер – ЄБРР, який сьогодні працює над тим, щоб відновити в цілому Україну, й окремо вони працюють над тим, щоб з’явився фонд порятунку і відновлення Маріуполя. Вони сьогодні працюють над тим, щоб надати таку допомогу Маріуполю, – зазначив Бойченко.

Він уточнив, що спеціалісти ЄБРР повинні оцінити з професійної точки зору ті напрацювання, які вже підготувала міська влада Маріуполя.

– Ми сьогодні вже маємо приклад розрахунків (суми коштів, необхідних для відбудови міста, – Ред.)… Це майже $11,5 млрд, – наголосив Бойченко.

Він також поінформував, що ситуація в місті залишається складною: немає світла, зв’язку, їжі, води.

Російські загарбники здійснюють насильницьку депортацію маріупольців на окуповані території Донбасу та в РФ. За даними Бойченка, вже майже 40 тис. населення було так вивезено з міста. Водночас окупанти розлучають батьків із дітьми. Зокрема, вони вивезли в невідомому напрямку 17 дітей з однієї з місцевих лікарень.

– Але місто залишається українським. Наші мужні хлопці захищають центр міста, лівобережжя нашого міста, б’ються, наскільки сьогодні це можливо. Тримають Маріуполь під контролем ЗСУ, – наголосив мер міста.

Напередодні у Маріупольській міській раді поінформували, що для відновлення інфраструктури міста після війни потрібно щонайменше $10 млрд. Це попередня мінімальна оцінка, яку уточнюватимуть під час фіксації руйнувань, завданих РФ. Для цього міськрада створила спеціальну депутатську комісію.

28 березня була оприлюднена інформація, що за 27 днів перебування Маріуполя в облозі російських військ у місті загинуло майже 5 тис. мирних мешканців, 210 із них – діти. Зазначалося, що через постійні бої ховати загиблих майже неможливо, тому тіла лежать просто серед вулиць.

Джерело: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада