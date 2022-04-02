Президент України Володимир Зеленський закликав США надати Україні важке озброєння.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Fox News.

Зеленський наголосив, що Україна не є слабкою державою, і якщо НАТО нас прийме до себе, то від цього лише виграє. Адже Україна є важливим компонентом європейського континенту.

Що стосується військової допомоги нашій державі, то президент зазначив, що Збройним силам України дуже треба озброєння, а саме важке озброєння.

Він наголосив, що українські військові не хочуть бронежилетів та сучасних касок.

– Просто дайте нам ракети, дайте нам літаки. Не треба нам давати F-18 чи F-19, дайте нам старі радянські літаки. Ось і все. Дайте їх мені в руки. Дайте мені щось, чим я можу захистити свою країну, – заявив президент.

А ще Володимир Зеленський наголосив, що якщо президента РФ Путіна зараз не зупинити, то він продовжить свою агресію у Європі за межами України.

Раніше Зеленський рішуче заявив, що Україна у цій війні не погодиться з жодним іншим результатом, окрім перемоги.