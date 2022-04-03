Незважаючи на відстрочку: студенти-призовники не можуть під час війни покинути Україну

Незважаючи на відстрочку від призову до лав ЗСУ, українські студенти не зможуть виїхати за кордон. Ситуація зміниться щонайменше після скасування дії воєнного стану.
Про це ввечері 2 квітня заявила народний депутат України віл фракції Слуга народу Юлія Гришина. Вона зазначила, що є лише один виняток.
– Отримую дуже багато запитань про те, як студентам виїхати за кордон під час війни. Зараз це неможливо, незважаючи на відстрочку від призову для студентів. Єдиний виняток – ті, хто навчається в іноземних вишах, – написала вона.
За словами Юлії Гришиної, найближчим часом призов в Україні мине студентів, які навчається на денній або дуальній формах освіти.
Вона також додала, що військомати вже отримали розпорядження надавати відстрочку та дозвіл на перетин кордону тим, хто навчається в університетах за кордоном.
Що для цього знадобиться хлопцям-студентам:
- Відстрочка від призову (її можна оформити у територіальному центрі комплектування за місцем приписки на підставі довідки за місцем навчання.
- Дозвіл на на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування за місцем приписки (можна отримати на підставі примітки про відстрочку та документів, що підтверджують навчання в іноземному ЗВО).
Станом на початок квітня усі ериторіальні центри комплектування вивезені на підконтролні Україні території. Дізнатися нову адресу вашого центру можна за посиланням.