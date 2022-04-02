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Факти / Україна

Окупанти здійснили ракетний обстріл Шепетівки, горить промисловий об’єкт

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Окупанти здійснили ракетний обстріл Шепетівки, горить промисловий об’єкт

Ввечері 2 квітня російські загарбники завдали ракетного удару по Шепетівці, що у Хмельницькій області. Обстріли промислового об’єкту Шепетівки підтвердили у Хмельницькій ОВА.

Як повідомляють місцеві жителі, в районі, куди потрапила ворожа ракета, почалася сильна пожежа. Даних про поранених та загиблих поки що немає.

У вечірньому зверненні до мешканців області подробиці ракетного удару по Шепетівці розповів голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він уточнив, що на момент обстрілу на об’єкті перебувало 15 осіб.

– Шановні мешканці Хмельниччини. Близько 17.00 ворог завдав ракетного удару по промисловому об’єкті на Шепетівщині. На той час на території підприємства перебувало 15 осіб. Загиблих та постражалих немає.Зараз працівники ДСНС героїчно ліквідовують наслідки пожежі. Шепетівка вистоїть. Хмельниччина вистоїть. Україна вистоїть! – заявив він.

Зазначимо, що незадовго до цього на території Хмельниччини було оголошено повітряну тривогу.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій закликав громадян утриматися від зйомки та поширення у соцмережах кадрів із місця ймовірного потрапляння ворожих ракет.

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