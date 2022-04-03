Українська позиція на переговорах з Російською Федерацією на 90% залежить від стану справ на фронті та успіхів Збройних сил України.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він повідомив, що під час підготовки документів у процесі українсько-російських переговорів гуманітарні питання будуть винесені до окремого проєкту договору про взаємну повагу.

– У цьому договорі ми промовляємо, що якщо нам потрібно буде в Росії, Польщі чи Угорщині, щоб це було дзеркально робилося в Україні. Тобто ми не можемо ультимативно приймати якісь нормативи, – сказав він.

За його словами, 90% того як має закінчитися ця війна — підписанням безпекового договору, в якому будуть гарантії для України, щоб держави-гаранти взяли на себе юридичні зобов’язання.

– Ми у цій війні сам на сам з Російською Федерацією. Наші ілюзії, що хтось буде допомагати чи стоятиме поруч, як з’ясувалось – це лише наші надії… Тому ключовим в рамках переговорного процесу для нас було знайти формулу безпеки України на довгі-довгі роки. Юридичну формулу, яка дозволить нам отримати інші країни, які будуть нам забезпечувати гарантії безпеки. Тому ключове в тому, як повинна закінчитися ця війна – підписання гарантій безпеки для України, – сказав Михайло Подоляк.

Він додав, що Україна не підписувала жодних договорів про мир з Росією, бо російська сторона зможе трактувати його, як схоче. Прикладом цього в українській історії можна згадати мінські угоди, різночитання яких відбувалося останніми роками.

Радник глави Офісу повідомив, що припинення війни можливе лише тоді, коли за стіл переговорів сядуть президенти України та РФ

– Я думаю, що ми можемо вийти на потенційні домовленості про зустріч президентів. Бо війна закінчується тільки після зустрічі президентів. Це ж зрозуміло, – сказав Михайло Подоляк.

Говорячи про дотримання принципу територіальної цілісності, радник керівника ОП Подоляк зауважив, що для України це питання також є принциповим, тому буде винесено окремо.

Він додав, що роботою з країнами, що є потенційними гарантами безпеки, займається керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Михайло Подоляк додав, що Росія має стати однією з країн, яка візьме зобов’язання не лише перед Україною, а й іншими підписантами. На це його запитали, чи матиме Росія право вето в рамках такого формату.

– Є два варіанти. Один класичний — двосторонній договір про мир, який ми підписуємо з РФ, що нас не влаштовує…, а є інша формула, яку запропонував президент України — зробити багатосторонній договір, де буде багато країн гарантів, зокрема й РФ… Тому це не питання права вето, там буде голосування більшості країн…. Ми не про вето говоримо, – сказав радник керівника ОП.

На запитання, чи буде Російська Федерація виплачувати Україні репарації у випадку, якщо не буде визнана переможеною, Михайло Подоляк відповів, що 90% значення у переговорах мають Збройні сили України.

– Вони формують для нас позицію. Чим більш ефективним будуть ЗСУ, тим більш ефективно рухати з місця РФ та її війська, завдавати їм потужні удари – тим більше у нас буде прагматична позиція, – сказав він.

Самі Збройні сили залежать від військової допомоги країн Заходу. За його словами, якщо ЗСУ матимуть більший успіх у боях з російськими загарбниками, то більші успіхи матиме Україна на переговорах.