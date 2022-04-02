Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що санкцій, які вже запровадив Захід проти Російської Федерації, недостатньо, щоб обрушити російську економіку та змусити її припинити війну.

– Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обрушити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідно або пряме ембарго на всі енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для товарів (85% нафти – танкери). Або скажіть нам: “Воюйте до останнього українця”, – наголосив Подоляк у заяві, опублікованій ним на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, президент Російської Федерації об’явив про початок повномасштабної війни його країни з Україною 24 лютого.