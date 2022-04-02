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Факти / Україна

Подоляк розповів, які санкції проти РФ допомогли б завершити війну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що санкцій, які вже запровадив Захід проти Російської Федерації, недостатньо, щоб обрушити російську економіку та змусити її припинити війну.

– Санкцій проти РФ недостатньо. Щоб обрушити економіку Росії та припинити вбивства українців, необхідно або пряме ембарго на всі енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для товарів (85% нафти – танкери). Або скажіть нам: “Воюйте до останнього українця”, – наголосив Подоляк у заяві, опублікованій ним на сторінці у Twitter.

Нагадаємо, президент Російської Федерації об’явив про початок повномасштабної війни його країни з Україною 24 лютого.

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