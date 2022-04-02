З повітряними тривогами ніч минула у багатьох областях. Відносно спокійно було на Волині, Закарпатті, Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Житомирщині та Черкащині.

Також відносно спокійно ніч минула у Миколаївській області, де розбирають завали після ракетного удару в Миколаєві, та у Запорізькій області, яка близько півночі прийняла велику колону біженців з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя.

У Чернігівській області за минулу добу від російської армії звільнили кілька сіл неподалік Чернігова. Після розмінувань та за наявності безпечного шляху Чернігівська обласна військова адміністрація направляє у ці села гуманітарну допомогу.

У Київській області ситуація контрольована. Збройні сили України та сили оборони продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Російські загарбники відводять війська.

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Дніпропетровська область цієї ночі зазнала 10 ракетних ударів, чотири ракети збито. Росіяни пошкодили інфраструктурні об’єкти у Дніпрі та Кривому Розі. Двоє людей поранено.

Також російські війська завдали удару по одному з інфраструктурних обʼєктів у Полтаві. Вранці були удари по інфраструктурних обʼєктах у Кременчуку.

У Харкові вночі тривав хаотичний артилерійський обстріл житлових районів. Бої тривають в Ізюмському напрямку. З населених пунктів, що поряд, евакуювали ще 1 500 осіб. Також окупанти обстріляли Дергачівський район.

У Донецькій області російські війська обстрілювали Очеретинську громаду (Новоселівка, Новобахмутівка). Маріуполь перебуває в облозі. Гуманітарний караван Червоного хреста до міста не зайшов, повернувся.

У Луганській області від обстрілів постраждали міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, села Березове, Тошківка.

Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівля комунальної служби в Сєвєродонецьку, інші об’єкти інфраструктури. Поблизу Сєвєродонецька горить Борівське лісництво. Вчора евакуювали 1 300 людей.

На Херсонщині було чутно вибухи та обстріли протягом останньої доби. Найбільше — у Бериславському та Херсонському районах. Внаслідок боїв є постраждалі. Знищена та зруйнована інфраструктура.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій