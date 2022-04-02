РФ до війни в Україні залучила 75 батальйонних груп, 16 вже знищені – Генштаб

На територій України перебуває до 75 російських батальйонних тактичних груп. Водночас українські захисники повністю знищили вже 16 груп, але інформація ще уточнюється.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

– У складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань на території нашої держави залучено до 75 БТГр (батальйонно тактичних груп), на відновленні боєздатності перебуває до 34 БТГр, повністю знищено – 16 БТГр (інформація уточнюється).

Також у Генштабі додали, що на Південнобузькому напрямку російські війська проводять штурмові дії, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Українські військові наголошуюють, що російські військові мають наміри оточити угрупування Об’єднаних сил і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Тому, щоб скувати дії наших військ, ворог буде продовжувати утримувати окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, ймовірно, в районах у безпосередній близкості від державного кордону України з Білоруссю та Росією.