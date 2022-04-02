Російські війська блокують виїзд із міста Буринь на Сумщині. Також триває блокада Путивля, в області окупанти проводять рейди з метою “перепису населення”.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

– На Слобожанщині окупантами заблоковано виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. В селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї, – йдеться у повідомленні.

Водночас на Донецькому напрямку тривають спроби противника оволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Проте окупанти не мають успіху та зазнають значних втрат.

Раніше ми писали, що російські загарбники панікують через радіаційне опромінення у Чорнобилі. Окупанти провели у радіаційній зоні понад місяць.