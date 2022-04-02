Серед російських загарбників поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення військових із підрозділів, які базувалися в Чорнобильській зоні. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

– Серед військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися в Чорнобильській зоні. Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військами у перший день агресії – 24 лютого.

31 березня стало відомо, що російські війська двома колонами вирушили в бік українського кордону з Білоруссю.

Згодом персонал ЧАЕС повідомив, що нині сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС немає.