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Факти / Україна

Російські загарбники відкрили в Білорусі базар для торгівлі награбованим в Україні майном

Юлія Соколова редакторка стрічки
Майно

Російські загарбники облаштували базар у Білорусі, де торгують майном, награбованим під час перебування на території України.

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Російські військові злочинці не лише обстрілюють українські міста і села, вбиваючи мирних людей, а й займаються мародерством, обкрадаючи українців.

Спеціалізований базар для продажу награбованого в Україні майна вони відкрили в білоруському місті Наровля.

– В “асортименті” мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто все, що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні, – наголосили в українській розвідці.

Крім того, загарбники намагаються обміняти вкрадену в українців валюту (євро та долари). Водночас білоруси не поспішають погоджуватися на такі обмінні операції через внутрішні обмеження з обігу валюти, які діють у цій країні.

За даними розвідки, мешканці Білорусі радять окупантам звертатися в місцеві банки щодо обміну валюти, але ті відмовляються через заборону командування.

Наразі російські злочинці організували централізоване постачання на свій “базар” партій мародерського “товару” з України.

– Зокрема, з міста Буринь (Конотопський район, Сумська область) у напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном – промисловими товарами та речами домашнього вжитку, – розповіли в розвідці.

А в білоруському місті Мозир скупчуються російські військові КАМАЗи. З них загарбники вивантажують вкрадені в українців речі. Награбоване вони відправляють до РФ за допомогою російської служби експрес-доставки СДЕК.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплені розмови російських загарбників, які свідчать про те, що серед них мародерство набуло величезного розмаху.

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Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України

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Фото: УНІАН

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