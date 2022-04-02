Українські воїни розгромили батальйонну тактичну групу російських військових. Для цього нашим захисникам знадобилося лише декілька годин.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід, “доленосна” зустріч з ворогом відбулася 1 квітня: в районі якого населеного пункту це відбулося, не зазначається.

Розбиті танки та тіла навколо: силами ОТУ Схід знищено батальйонну групу окупантів / 5 фотографий

– Ми привітали ворога не тими квітами, на які вони розраховували. “Гвоздики”, “Піони”, “Гіацинти” та інші подарунки чомусь не сподобались горе-воякам, які не змогли витримати такої радості та лягли відпочити, – йдеться у повідомленні.

Скільки саме окупантів було ліквідовано силами ЗСУ, встановлюється. Зазначимо, що “Гвоздики”, “Піони”, “Гіацинти” – це ракетно-артилерійське озброєння сухопутних військ.