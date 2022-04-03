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Факти / Україна

Руйнування зафіксовано у половині територіальних громад Київської області

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Руйнування зафіксовано у половині територіальних громад Київської області

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що у половині територіальних громад Київщини зафіксували руйнування.

– Загалом руйнування зафіксовано у 35 із 69 територіальних громад області. Критичні руйнування завдано у Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській громадах, – йдеться у заяві, опублікованій на його каналі в Telegram.

Зазначається, що у Білоцерківському, Бориспільському, Обухівському та Фастівському районах ситуація контролюється, проте сили оборони перебувають у підвищеній готовності.

У Броварському районі проблемним питанням є замінування окремих територій, де проводились бойові дії. Зокрема, це Великодимерська, Калитянська та Баришевська громади.

– Частково відновлено електропостачання у селах Рудницьке, Велика Димерка, Шевченкове та Зорі. Ситуація у Березанській, Броварській міських, Згурівській, селищній та Зазимській сільських громадах контрольована. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичайному режимі, – зазначив Павлюк.

У Бучанському районі ситуація така:

  • Макарівська громада – зв’язку немає, води, газу, електрики немає.
  • Борянська громада – зв’язку немає, зруйновано інфраструктуру.
  • Немишаєвська громада – інфраструктура зруйнована, зв’язку майже немає.
  • Бучанська громада – інфраструктура зруйнована.
  • Гостомельська громада – інфраструктуру зруйновано.
  • Ірпінська громада – ЗСУ контролює Ірпінь. Інфраструктуру зруйновано.
  • Дмитрівська громада – частково відсутнє світло.
  • Білогородська, Пісківська, Борщагівська, Вишневська, Коцюбинська громади функціонують у штатному режимі.

Тим часом у Вишгородському районі в Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа, відсутній зв’язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Славутич потребує продуктів харчування, пального та медикаментів.

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