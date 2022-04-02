Туреччина запропонувала евакуювати людей, які перебувають в обложеному Російською Федерацією Маріуполі, на кораблях морем.

Про це у суботу, 2 квітня, повідомив міністр оборони країни Хулусі Акар.

– Ми можемо забезпечити морську підтримку під час евакуації з Маріуполя, особливо цивільних, поранених, а також громадян Туреччини та інших країн, – цитує міністра CNN.

Уточнюється, що міністерство оборони Туреччини передало “прохання про підтримку евакуації” російському військовому аташе в Анкарі та турецькому військовому аташе в Москві, які, у свою чергу, віддали повідомлення російській владі.

Влада Туреччини стверджує, що український військовий аташе в Анкарі також передав повідомлення українській владі.