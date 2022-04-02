У Генштабі повідомили, що на Чернігівщині звільнили від агресорів із Російської Федерації, які прийшли з війною до України, селище міського типу Михайло-Коцюбинське.

– Сили опору Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – звільнено, зазначили в Оперативному командуванні Північ/Operational Command North, – йдеться у заяві, опублікованій на сторінці у Facebook у суботу, 2 квітня.

Зазначимо, що від Михайло-Коцюбинського до Чернігова – 17,8 км, та 89 км – до прикордонного міста Нова Гута у Білорусі.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що протягом останньої доби головним напрямком військових дій була Київська область, де з північного заходу та північного сходу українські війська вибивали ворога до російського кордону. Внаслідок цього вдалося звільнити понад 30 населених пунктів.

Нагадаємо, 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив початок повномасштабної війни проти України.