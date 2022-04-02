У Києві та області вилучили та знищили близько 10 тис. боєприпасів – Нацполіція

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що вибухотехніки вилучили та знищили близько 10 тисяч боєприпасів різного виду.

– Лише на території Києва та Київської області профільні фахівці Нацполіції спільно з колегами із ДСНС вилучили та знищили близько 10 тисяч боєприпасів різного виду.

Серед них – нездетоновані тактичні ракети, авіаційні бомби, велика кількість артилерійських боєприпасів та ручних гранат. А в одному із районів столиці виявили та знешкодили дрон-камікадзе окупантів, який був у бойовій готовності. Вибухотехніки поліції майстерно вивели небезпечний апарат із ладу, вилучивши бойові частини. Нерозірвані боєприпаси фахівці контрольовано знищують у спеціально відведених місцях, – повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього і не намагайтеся самостійно перенести чи розібрати.

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