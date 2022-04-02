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Факти / Україна

У селах під Херсоном залишаються загиблі й тяжко поранені — голова Станіславської ОТГ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У селах під Херсоном залишаються загиблі й тяжко поранені — голова Станіславської ОТГ

У селах неподалік Херсону, які під тиском окупантів залишаються без права на зелений коридор, залишаються тяжко поранені та загиблі мирні мешканці.

Про це повідомив голова Станіславської ОТГ Іван Самойленко. Він також розповів, що вранці 2 квітня війська РФ вже втретє не дозволили проїхати до Олександрівки, розташованої приблизно за 6 км від сіл громади.

– З 07.30 втретє просили дозвіл на проїзд в Олександрівку – проїзд не дозволили тому повторно евакуювали станіславців у Херсон, – написав Іван Самойленко.

Він також розповів, що поширена у соцмережах інформація про нібито узгоджений зелений коридор виявилася неправдивою.

– Із сторінок ФБ вийшла недостовірна інформація про наявний зелений коридор для виїзду з села. Ми відразу із секретарем поїхали на блок-пост домовитись про коридор, та нам відмовили, сказавши, що це не так, і відразу розпочався обстріл між селами, ми повернулись назад, – додав голова ОТГ.

Іван Самойленко також сказав, що сьогодні затримали трьох чоловіків на велосипедах і поки їх не відпускають. Голова закликав всіх перебувати в укриттях.

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