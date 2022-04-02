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Факти / Україна

Українці не погодяться з жодним іншим результатом, окрім перемоги – Зеленський для Fox News

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Українці не погодяться з жодним іншим результатом, окрім перемоги – Зеленський для Fox News

Президент України Володимир Зеленський рішуче заявив, що наша країна у цій війні не погодиться з жодним іншим результатом, окрім перемоги.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Fox News.

– Перемога правди – це перемога України та українців. Питання, коли це закінчиться. Це складне питання. Це болісне питання. Крім перемоги, український народ не погодиться на жоден інший результат, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна не торгує своїми територіями.

На запитання журналіста, чого Путін хоче отримати в цій війні з Україною, Зеленський сказав, що Путін хоче всього, що дасть йому Захід, а апетити російського президента лише ростуть.

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А ще, на думку Зеленського, якщо Путіна зараз не зупинити, то він продовжить свою агресію у Європі за межами України.

– Чим більше їм даєш, тим більше зростає їхній апетит, – сказав Зеленський.

Раніше очільник держави повідомив, що Росія готується до нових потужних ударів, тому російських військових наганяють на Донбас та на Харківський напрямок.

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Джерело: Fox News

Фото: Офіс президента

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