Президент України Володимир Зеленський рішуче заявив, що наша країна у цій війні не погодиться з жодним іншим результатом, окрім перемоги.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю Fox News.

– Перемога правди – це перемога України та українців. Питання, коли це закінчиться. Це складне питання. Це болісне питання. Крім перемоги, український народ не погодиться на жоден інший результат, – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна не торгує своїми територіями.

На запитання журналіста, чого Путін хоче отримати в цій війні з Україною, Зеленський сказав, що Путін хоче всього, що дасть йому Захід, а апетити російського президента лише ростуть.

А ще, на думку Зеленського, якщо Путіна зараз не зупинити, то він продовжить свою агресію у Європі за межами України.

– Чим більше їм даєш, тим більше зростає їхній апетит, – сказав Зеленський.

Раніше очільник держави повідомив, що Росія готується до нових потужних ударів, тому російських військових наганяють на Донбас та на Харківський напрямок.