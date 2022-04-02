Російські війська хочуть оточити угрупування Об’єднаних сил і вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. Українські військові зазначають: щоб скувати дії наших військ ворог буде продовжувати утримувати окремі рубежі на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, ймовірно, в районах у безпосередній близкості від державного кордону України (з Білоруссю та РФ).

На Волинському напрямку ознак формування наступальних угруповань з боку противника не спостерігається. У підрозділах збройних сил Республіки Білорусь тривають посилені заходи оперативної та бойової підготовки. Ворог нарощує систему протиповітряної оборони у прикордонних з нашою державою районах.

На Поліському напрямку агресор продовжує переміщувати окремі підрозділи на територію Білорусі. Щоб уповільнити просування українських підрозділів, окупанти мінують покинуті позиції, шляхи висування, елементи транспортної інфраструктури та техніки, що не підлягає евакуації.

На Сіверському напрямку ворог продовжує утримувати окремі підрозділи зі складу 41 загальновійськової армії для блокування Чернігова. За наявною інформацією, основна частина угрупування окупантів вже зосереджена для відходу на територію РФ.

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З Броварського напрямку на територію російської Курської області було виведено частину підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії. Інші підрозділи перебувають у готовності до висування в напрямку російського кордону.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків і намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Северодонецк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку російські війська проводять штурмові дії, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської області. У складі угруповань окупаційних сил до виконання бойових завдань у війні в Україні залучено до 75 батальйонних тактичних груп, на відновленні боєздатності перебуває до 34, повністю знищено – 16 (інформація уточнюється).