Жертвами повномасштабної війни в Україні вже стали 158 дітей. Ще понад 250 – зазнали поранень.

Про це поінформували в Офісі генерального прокурора.

– Більше 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. З них 158 загинуло та більше 254 поранено, – йдеться в повідомленні.

Унаслідок збройної агресії РФ найбільше дітей постраждали у Києві (16 дітей) та 10 областях України. Йдеться про Київську (75 дітей), Донецьку (71 дитина), Харківську (56 дітей), Чернігівську (46 дітей), Миколаївську (31 дитина), Луганську (31 дитина), Запорізьку (22 дитини), Херсонську (29 дітей), Сумську (16 дітей) та Житомирську (15 дітей) області.

У відомстві наголосили, що ці дані не остаточні. Зараз проводиться робота зі встановлення воєнних злочинів РФ у місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях (зокрема, в Маріуполі та на окремих територіях Київської, Чернігівської, Луганської областей).

В Офісі генпрокурора оприлюднили кілька випадків воєнних злочинів РФ, жертвами яких стали діти:

Орієнтовно 18-20 березня російські загарбники обстріляли з артилерії цивільні автомобілі в Чернігівській області. Через це загинули 13 людей (двоє – діти).

26 березня під час ворожого обстрілу Маріуполя зазнали поранень троє дітей.

31 березня у селищі Баштанського району Миколаївської області дитина зазнала поранень під час артилерійського обстрілу ворога.

Війська РФ продовжують бомбардування та обстріли мирних населених пунктів України, внаслідок чого були пошкоджені 869 закладів освіти (83 з них – зруйновано повністю). Найгірша ситуація спостерігається в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях, а також у Києві.

Ворог також пошкодив понад 80 інших закладів для дітей (лікарні, музичні школи, спортивні та реабілітаційні заклади, молодіжні центри, бібліотеки).

Станом на 1 квітня повідомлялося, що жертвами широкомасштабної війни РФ проти України стали 153 дитини, ще 245 дістали поранень. Тож за добу жертвами збройної агресії РФ стали ще п’ятеро дітей.