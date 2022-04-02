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Факти / Україна

За ніч у Луганській області загарбники пошкодили сім будинків – ОВА

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Обстріли в Луганській області

За ніч 2 квітня російські військові пошкодили сім будинків у Луганській області – п’ять будинків у Лисичанську та два – у Тошківці.

Кількість жертв нині встановлюється, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Співробітникам Держслужби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати сімох осіб.

Під час обстрілів у Луганській області місцевий житель Рубіжного дістав поранення.

Крім Рубіжного, Лисичанська та Тошківки, упродовж 1 квітня російські військові атакували також Сєвєродонецьк, Кремінну, Гірське та Березове.

Там пошкоджено або зруйновано 31 об’єкт – 27 житлових будинків, будівлю комунальної служби в Сєвєродонецьку та інші об’єкти інфраструктури.

Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
За ніч у Луганській області загарбники пошкодили сім будинків – ОВА / 2 фотографии

Упродовж доби угруповання військ Збройних сил України на Донецькому та Луганському напрямках відбили дев’ять ворожих атак.

Українські військові знищили вісім танків, 44 бойових броньованих машини, 16 одиниць автомобільної техніки та 10 артилерійських систем.

Підрозділи протиповітряної оборони у небі над Донбасом збили три ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 38-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

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