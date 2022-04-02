Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи відмовились російські війська від ідеї атакувати Київ.

Він пояснив: для атаки столиці російським загарбникам потрібно десь знайти резерви, набравши не менше 30-50 тис. осіб.

– Зважаючи на те, що все їхнє угруповання зараз становить, можливо, десь 60-70 тис. по Україні, це практично неможливе завдання. Це означає, що для атаки Києва потрібно зняти війська взагалі з іншої країни всі і кинути на столицю. Але цього не буде. Бо під Києвом вони зрозуміли, що взяти 6,5 млн агломерацію, якщо брати з передмістям, – це завдання, яке неможливо виконати. Тому російські війська забираються звідси, – заявив Арестович.

Радник голови Офісу президента також додав, що у російських загарбників був задум залишити певний наряд сил, щоб утримувати українські війська біля Києва і не давати перекидати їх на допомогу в інші райони. Але і це, за його словами, не вдалося зробити.

Олексій Арестович нагадав, що путінські війська залишили Чорнобильську АЕС. У напрямку Броварів російські загарбники відійшли під кордони Сумської області і навіть далі. Також ЗСУ звільнили селище Іванків на Київщині і взяли його під контроль.

А, за словами Арестовича, саме Іванків і Чорнобиль були єдиною дорогою, з якої наступали з Білорусі.