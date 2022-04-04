Це війна цивілізації і дикого середньовічного варварства – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що зараз в Україні триває війна цивілізації і дикого середньовічного варварства.

Про це свідчать мінімум п’ять ознак, зокрема те, що переважна більшість російського суспільства підтримує війну та масове вбивство цивільного населення.

Натомість українське суспільство, українські військові навіть з полоненим ворогом обходяться гуманно – дають можливість зв’язатись з рідними, тримають у нормальних умовах згідно всіх норм міжнародного права.

– Заради чого люди готові терпіти поневіряння? Більшість російського суспільства, згідно з опитуваннями, готова до економічної кризи та поневірянь заради того, щоб знищити нас і завоювати нашу землю. Натомість українці готові терпіти поневіряння заради свободи. Херсонці відмовились від так званої російської гуманітарної допомоги, ладні були померти, але не стати рабами, не бути завойованими, – повідомила Маляр.

Маляр зазначила, що ще однією рисою російських військових є мародерство.

– Вони вигрібають з наших домівок навіть хатнє майно, знімають з вбитих цивільних прикраси і везуть це все додому. Уявіть рівень культури людини, яка може цим всім пограбованим користуватись. Натомість наші люди віддають останнє ближньому, якщо той залишився внаслідок війни без житла чи засобів до існування, – додала вона.

Крім цього, росіяни відзначились жорстоким ставленням до тварин. Під час “зачистки” і розмінування звільнених у Київській області міст, українським військовим трапляються жорстоко вбиті ворогом тварини.

– Варварська армія тисне кількістю і силою. Натомість українська армія – інтелектуальна. Ми воюємо маючи тактику, стратегію, використовуючи маневри. Власне, в цьому наша перевага. Двобій цивілізації і варварства – складний. Іноді так буває, що дика сила перемагає цивілізованість, культуру, освіту. Але у нас з вами зараз вдалий історичний момент – ми водночас і цивілізовані, і сильні, – зазначила заступниця міністра оборони.