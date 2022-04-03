Росія поширює дезінформацію про те, що начебто “загроза провокацій з хімічною та біологічною зброєю в Україні все ще зберігається”.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони, міф про виготовлення зброї масового ураження потрібен РФ, щоб й надалі виправдовувати вбивства в Україні.

За словами фахівців, аналіз повідомлень у російських медіа, вказує на те, що тему біолабораторій Кремль намагатиметься використати для дискредитації США і України на світовій арені. Зокрема, готуються і провокації у різних країнах світу.

Читайте: Як вижити під час хімічної атаки: поради науковця-хіміка

Як пояснює Центр протидії дезінформації, на тлі пандемії коронавірусу Росія для розколу західного суспільства планує використати тему начебто розроблення за підтримки США в українських біолабораторіях збудників смертельних хвороб – чуми, сибірки, туляремії, холери.

Крім того, РФ і далі наполягатиме, щоб ООН провели розслідування діяльності біолабораторій на території України. Цю ж дезінформаційну кампанію ворог готує і для міжнародних судів, щоб спробувати виправдати скоєні злочини проти людства.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що мала вірогідність застосування хімічної зброї залишається завжди. Але, на його думку, росіяни на це не підуть.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО