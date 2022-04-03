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Факти / Україна

Харків обстріляно, є загиблі серед мирного населення – голова ОВА

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Харків обстріляно, є загиблі серед мирного населення – голова ОВА

Ввечері 3 квітня російські військові обстріляли Слобідський район Харкова, є загиблі та поранені серед мирного населення. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

– Ввечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення. Наразі 23 постраждалі, серед них є діти. Інформація про кількість встановлюється, – написав Синєгубов.

Крім цього, війська РФ обстріляли автобуси, на яких планувалося евакуювати пацієнтів та персонал Балаклійської центральної районної лікарні.

– Лікарі самостійно намагалися виїхати звідти та евакуювати людей. За домовленістю було направлено колону, яку не запустили до міста. Вона була обстріляна ще на підходах російськими окупантами на блокпосту. Є жертви, – повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що через загрозу ракетних ударів у Лозівській громаді на 4 квітня заплановано евакуацію населення – планується електропоїздом перевезти лозовчан у напрямку Полтавщини.

За словами Синєгубова, Ізюмський напрямок залишається найгарячішою точкою в області, там ЗСУ ведуть активні бої з окупантами.

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