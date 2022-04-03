Покинуті паспорти, рублі й сухпайки: що залишилось після загарбників у звільненому Ірпені

Військові РФ, покидаючи місто-герой Ірпінь Київської області, позалишали там свої паспорти, водійські посвідчення, російські рублі та армійські сухпайки.

Знайдені трофеї журналістам продемонстували українські військові.

Жителі, які після звільнення Ірпеня повертаються додому, знаходять у своїх будинках результати застілля загарбників.

В оселях людей нічого цінного не залишилося. Те, що окупанти не змогли вкрасти, пошкодили.

Один із ірпінців Михайло каже: якщо не брати до уваги будинок, то лише самих цінностей (зокрема, електроніки) із будинку вкрадено на $10-15 тис.

Нині в звільненому місті можна побачити потрощені автомобілі із намальованими символами окупантів, понівечені будинки та речі цивільних на узбіччях.

Поліцейські подекуди йдуть просто перед машинами, щоб перевірити дороги на безпечність.

До, центрального парку, наприклад, вхід заборонений, бо всього за кількасотметрів звідти стояла артилерія та танки росіян.

На його території залишились нерозірвані міни та гранатомети.

Найбільше постраждали житлові будинки поряд із парком та приватний сектор.

Оцінити масштаби руйнувань до міста приїхав і радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Оглянувши місцевість, стверджує: загарбники до Ірпеня вже точно не повернуться, оскільки для цього їм потрібно буде створити щонайменше таке саме угруповання, на що вони не здатні.

Нині, каже Олексій Арестович, росіяни перегруповуються та їдуть на Схід та Південь України, але наші військові про їхні плани знають та готові відбивати їх і звідти.

Нагадаємо, що місто Ірпінь звільнили від російських окупантів 28 березня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 39-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.