Путін спробує зробити “нескінченною” війну в Україні – CNN

Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче спробувати перевести війну, яку він розпочав в Україні, в режим “нескінченної” через невдалий бліц-криг, який він запланував спочатку.

Так, у CNN зазначили, що українські міста продовжують зазнавати ракетних обстрілів, незважаючи на заяви росіян про те, що вони переорієнтують свою стратегію на бойові дії у східній частині України.

– Ніхто не знає, як розгортатиметься війна, і будь-яка зі сторін може перемогти, але великі шанси, що і вона зрештою перетвориться на заморожений конфлікт, – йдеться у матеріалі.

Журналісти нагадали, що минулого тижня глава військової розвідки України Кирило Буданов припустив, що президент Росії Володимир Путін хоче відокремити західну Україну від тимчасово захопленої ним східної частини країни та створити таким чином поділ України, подібний до того, що існує сьогодні між Південною та Північною Кореєю.

– На короткий час здавалося неймовірно ймовірним, що Росія може послабити свій жорстокий наступ у деяких частинах України. Після того, як російські посланці розмовляли з українською делегацією у Стамбулі, Туреччині, у вівторок заступник міністра оборони Росії оголосив, що Москва відведе свої сили та “різко скоротить військову активність” навколо Києва та Чернігова, щоб підвищити “взаємну довіру”. Але ті, хто уважно стежив за Росією за її лідера Володимира Путіна, знали, що краще не вірити їм на слово, – наголошують у CNN.

У виданні пишуть, що мало хто вірить, що Путін колись відмовиться від своєї кінцевої мети “поглинути” Україну.

– Таким чином будь-яка угода, не кажучи вже про припинення вогню, повинна розглядатися як тактична пауза. Безрадісна перспектива: Україна може бути змушена місяці або навіть роки страждати від кривавої безвиході, – процитували журналісти огляд військової ситуації, яка поки що складається між Україною та Росією, від FT.

Повідомляється, що поки що ані Україна, ані Росія “не мають стимулу для досягнення довгострокового врегулювання”, оскільки обидві країни чекають військових проривів і більш чіткого уявлення про ймовірний хід війни.

У той же час генерал-майор США у відставці Майк Ріпасс сказав CNN, що російське вторгнення вже досягло своєї кульмінації майже тиждень тому, а це означає, що сили Путіна більше не мають достатнього бойового потенціалу, щоб продовжувати наступ.

Однак він додав, що масштаби втрат з української сторони не зрозумілі, що дуже ускладнює прогнозування подальшого ходу війни.