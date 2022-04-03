Радіти зарано: чому РФ відвела війська із Київщини та де чекати загострення

Росія відвела свої війська з Київської області, щоб зберегти живу силу та техніку, і перекинути їх на інші напрямки – під Харків, Маріуполь, Херсон. Таку думку в ефірі телемарафону висловив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, який зараз зі зброєю в руках захищає Україну. Має воєнний досвід – у 2014 році був командиром 2 роти 24 батальйону територіальної оборони Айдар.

Говорячи про можливі терміни закінчення війни, він сказав, що навряд чи вона триватиме роками:

– У мене позитивний прогноз. Не йдеться про 8 років, які прошли між “малою” війною на Донбасі і “великою” війною зараз. Просто немає ресурсів, зокрема у РФ, яка нам цю війну нав’язала. Тому масштаб виміру – це місяці. Я думаю, що в межах 2022 року, – наголосив Дикий.

Аналізуючи ситуацію навколо виведення російських військових з території Київської області, він наголосив, що не варто вважати їх повними ідіотами, пригадавши Чорнобаївку.

– Це було б занадто добре для нас, але ми живемо не в казці. Вже те, як вони відступають з Київщини, дуже показово. Вони відступають зовсім не так, як заходили. Заходили, як на парад, і ми чудово цим скористалися. Власне, завдяки цьому ми відстояли Київ, і тому у них такі великі втрати у перші тижні. А відходять так, що їх насправді дуже важко діставати. Відходять за всіма правилами серйозної війни з серйозним ворогом, – каже він.

На його думку, ворог почав нас поважати і враховувати це у плануванні своїх операцій.