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Факти / Україна

Російські військові масово пишуть рапорти на звільнення – генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Російські військові масово пишуть рапорти на звільнення – генштаб ЗСУ

Російські військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення, щоб не брати участі у війні в Україні.

Такою інформацією володіє генеральний штаб ЗСУ.

– Морально-психологічний стан особового складу противника та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні, – констатують у генштабі ЗСУ.

Від участі в бойових діях відмовляються командири різних рівнів 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу.

Так само вчинив і особовий склад двох батальйонно-тактичних груп 4 військової бази зі складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Нині сплановано їхнє повернення до пунктів постійної дислокації.

Щоб поповнити втрати особового складу, російське керівництво агітує вступати до лав Збройних сил цивільних.

Це відбувається як на території Російської Федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 39-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Pexels

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