Росіяни втретє за тиждень влучили в один із будинків Сєвєродонецька

Упродовж тижня російські військові три рази поспіль атакували один і той самий будинок в центрі Сєвєродонецька Луганської області.

– Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі, бо там розташовані лише житлові будинки.

Кожного разу бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій гасили полум’я та рятували тих, хто там ще залишався, бо власного дому в цих людей вже практично немає, – зауважує очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.