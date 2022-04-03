Росіяни втретє за тиждень влучили в один із будинків Сєвєродонецька

Упродовж тижня російські військові три рази поспіль атакували один і той самий будинок в центрі Сєвєродонецька Луганської області.
– Тільки росіянам відомо, який саме стратегічний об’єкт вони хотіли знищити в цьому районі, бо там розташовані лише житлові будинки.
Кожного разу бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій гасили полум’я та рятували тих, хто там ще залишався, бо власного дому в цих людей вже практично немає, – зауважує очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Упродовж минулої доби в Сєвєродонецьку зайнялися шість багатоповерхівок та магазин.
У Рубіжному горіли п’ять об’єктів житлового фонду, а в Лисичанську – два.
Нині тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна.
2 квітня українські військові на території Донецької та Луганської областей відбили шість атак ворога, знищили чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.
Угрупованням Повітряних сил ЗСУ вразили вісім повітряних цілей:
- два літаки,
- один вертоліт,
- один безпілотник,
- чотири крилаті ракети.
Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 39-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай