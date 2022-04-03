Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач Збройних Сил США в Європі Бен Ходжес оцінив як “можливий, але не ймовірний” ризик вступу Білорусі у війну РФ проти України.

– Я сказав би, що така можливість є. Але я не думаю, що це ймовірно. Лукашенко – це нелегітимний лідер. У цьому немає сумнівів. Ніхто у світі не вірить, що його вибори були легітимними. Але він при владі зараз, довкола нього сили безпеки, – зазначив Ходжес в інтерв’ю ТСН.

Він уточнив, що навіть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бачить, що якщо частина його військ буде знищена, він втратить можливість свого нелегітимного управління цією країною.

– Тому він намагається дозволити Росії діяти з території Білорусі. Але я думаю, що він намагається зберегти ту крихітну армію, яку має. Проте загалом я не знаю, як далеко вони можуть зайти. Це залежить від тиску із Кремля. Але при цьому Лукашенко щодня проводить розрахунки щодо свого виживання, – сказав генерал-лейтенант у відставці.

Джерело: ТСН

Фото: сайт президента Білорусі