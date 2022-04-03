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Факти / Україна

У Маріуполі загинули щонайменше 5 тис. людей, 90% міста зруйновано – Кириленко

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Маріуполі загинули щонайменше 5 тис. людей, 90% міста зруйновано – Кириленко

У заблокованому російськими загарбниками Маріуполі наразі залишається приблизно 120 тис. людей. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, у місті постійно проживали 450 тис. маріупольців. Частина з них, приблизно 140 тис., виїхали до початку блокади, тобто до 1 березня. Ще щонайменше 30 тис. людей вивезли силоміць на непідконтрольну територію та на територію Росії.

– Щодо загиблих у Маріуполі ситуація приблизна. Ми рахуємо 5 тис. щонайменше. Але це виключно цивільні. Військових можна рахувати після обстеження всього міста, – зазначив Кириленко.

Також він додав, що російські війська практично повністю зруйнували Маріуполь. 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню, або підлягає частково.

Напередодні мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що, за попередньою оцінкою, на відновлення інфраструктури міста знадобиться майже $11,5 млрд.

За його словами, зараз міська влада працює над планом відновлення Маріуполя. До цього процесу залучений Європейський банк реконструкції та розвитку.

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Джерело: Суспільне

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